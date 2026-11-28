(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bolu'da Yedigöller gezisi dönüşünde 10 çocuk ve 3 görevliyi taşıyan araçla irtibatın kesilmesinin ardından medya kuruluşlarına sorumlu yayın çağrısı yaptı. Duran, kamuoyundan da resmi açıklamaları takip etmesini ve teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Bolu'da Yedigöller gezisinden dönen 10 çocuk ve 3 görevliyi taşıyan araca ulaşmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmi makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır."

Arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarca koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirten Duran, "En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır" dedi.