İletişim Başkanı Duran, Aliağa fabrika kazası için başsağlığı ve şifa mesajı paylaştı

İletişim Başkanı Duran, Aliağa fabrika kazası için başsağlığı ve şifa mesajı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikası kazasında ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi. Duran, paylaşımında arama kurtarma ve müdahale çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:
"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."
Kaynak: AA
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