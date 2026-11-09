İletişim Başkanı Duran, Aliağa fabrika kazası için başsağlığı ve şifa mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Duran, şunları kaydetti:

"İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen kaza hepimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili kurumlarımızın bölgede yürüttüğü arama kurtarma ve müdahale çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Rabbim, milletimizi her türlü kazadan ve felaketten muhafaza eylesin."