İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" dedi.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, 86 yıllık özlemi sona erdiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışına ilişkin tarihi kararın 6'ncı yıl dönümü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ile yeniden ezanla buluşan Ayasofya, tarihle yeniden kurulan güçlü bağın, medeniyet şuurunun ve millet iradesinin tecellisi oldu. Ayasofya'dan yükselen ezanlar, inşallah ilelebet semalarımızda yankılanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ayasofya'nın ibadete açılışının 6. yılı - Son Dakika
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