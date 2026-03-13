İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. Milli İrade İftar Programı'ndaki konuşmasına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10. Milli İrade İftar Programı'nda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ın Gazze başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız, Gazze'de ateşkese rağmen sivillerin hedef olmaya devam ettiğini, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetin arttığını belirtti. Kadınların, çocukların ve yaşlıların katledildiği bu tabloya karşı uluslararası toplumun daha güçlü bir vicdani ve siyasi tutum ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Bölgemizde İran'dan Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada gerilim ve istikrarsızlığın arttığına işaret eden Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin bu karmaşık süreci dikkatle takip ettiğini, ülkemizi savaşın içine çekmek isteyen her türlü tertip ve tahrike karşı büyük bir hassasiyetle hareket edildiğini söyledi."

Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin köklü devlet tecrübesi ve hükümetin uzun yıllara dayanan kriz yönetimi birikimi sayesinde bölgedeki gelişmeleri soğukkanlılıkla değerlendirdiğini belirterek, ülkemizi bu ateş çemberinden uzak tutmanın en temel öncelik olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda mezhep ve etnik köken üzerinden yürütülmek istenen provokasyonlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümlere de yer verdi.