İletişim Başkanı Duran'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü paylaşımı:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu mücadelenin en önemli sonuçlarından biri olarak tarihe geçmiştir. 9 Eylül 1922'de İzmir'de Milli Mücadelemizin önemli bir safhası tamamlanmış ve Anadolu'daki işgalin sona erdirilmesi yolunda belirleyici bir adım atılmıştır. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."