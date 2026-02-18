İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım Açıklaması - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin paylaşım Açıklaması

18.02.2026 17:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında hazırladığı raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken, kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarının önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti.

137 kurum ve kişinin dinlenildiği, 4 bin 199 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan raporun, 21. toplantıda açıklanarak yeni bir dönemin kapısını araladığına işaret eden Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Ortaya çıkan rapor, geniş katılımlı, çok boyutlu ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonunu somutlaştırmaktadır. Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken, kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Silah bırakma sürecinin, milletimizin huzur ve birlik iradesinin güçlü bir yansıması olduğu açıkça ortaya konmuştur. Bu süreç, sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği ve ortak geleceğimizi tahkim eden bir Türkiye modelidir. Terörsüz Türkiye anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. Bu kadim topraklarda asırlardır süregelen ebedi kardeşliğin yeniden ve daha güçlü şekilde tahkim edilmesi hedeflenmektedir."

Duran, bu iradenin arkasında duran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, fikirleriyle Komisyona katkı sunan ve emek veren herkese minnettarlığını vurgulayarak, sürecin kararlı adımlarla tamamlanmasını ve raporun millet için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Demokrasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Ankara, Kamu, Son Dakika

