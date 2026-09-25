İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki: - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki:

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- "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez" "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Duran, şunları kaydetti:

"Hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarılmış soykırımcı Netanyahu'nun BM kürsüsünü Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz suçlamalar için kullanması, Birleşmiş Milletlerin temsil ettiği barış, hukuk ve diyalog idealleriyle bağdaşmamaktadır. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz ve alçak sözleri, onun katliamlarını, Gazze'de yaşanan insani felaketi ve uluslararası hukuk önündeki süreçleri görünmez hale getiremez. Bu durum, uluslararası toplum tarafından da görülmektedir ve Netanyahu hiç olmadığı kadar izole hale gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere mazlumların haklarını, daha adil bir dünyayı ve barışı savunmaya, haksızlık ve zulüm karşısında durmaya devam edecektir."

Kaynak: AA
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