Türk Günü Yürüyüşü'nün 43'üncüsü Manhattan'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Günü Yürüyüşü'nün 43'üncüsü Manhattan'da coşkuyla kutlandı

17.05.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Dünyanın neresinde olursa olsun milli kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız, ülkemizin sesi, milletimizin gönül elçileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türk Günü Yürüyüşü de bu güçlü aidiyetin, dayanışmanın ve ortak ruhun en anlamlı yansımalarından biridir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünyanın neresinde olursa olsun milli kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız, ülkemizin sesi, milletimizin gönül elçileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türk Günü Yürüyüşü de bu güçlü aidiyetin, dayanışmanın ve ortak ruhun en anlamlı yansımalarından biridir." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü'nde, Manhattan sokaklarını ay yıldızlı bayrağın gururu ve milletin birlik ruhuyla doldurmanın heyecanını bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Bu tablonun tarihe, kimliğe ve ortak değerlere sahip çıkma iradesinin en anlamlı göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Duran, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan toplumu, yıllardır ortaya koyduğu başarılar, çalışkanlığı ve temsil gücüyle Türkiye ile ABD arasında güçlü bir dostluk köprüsü kurmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun milli kimliğine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan vatandaşlarımız, ülkemizin sesi, milletimizin gönül elçileri olarak önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Türk Günü Yürüyüşü de bu güçlü aidiyetin, dayanışmanın ve ortak ruhun en anlamlı yansımalarından biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, güçlü diplomasisi, insan merkezli yaklaşımı ve etkin vizyonuyla küresel ölçekte söz sahibi bir ülke olmayı sürdürecektir. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan herkese teşekkür ediyor, nice Türk Günü Yürüyüşü'nde aynı gurur ve coşkuyla bir araya gelmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Diplomasi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Günü Yürüyüşü'nün 43'üncüsü Manhattan'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 00:12:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Günü Yürüyüşü'nün 43'üncüsü Manhattan'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.