İletişim Başkanı Duran'dan Rize'de yapımı tamamlanan yatırımlara ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Rize'de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve projelerin toplu açılışının bugün gerçekleştirileceğini belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Rize'de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve projelerin toplu açılışı bugün gerçekleştirilecek. Millet bahçelerinden toplu konut projelerine, eğitim yatırımlarından spor ve kültür alanlarına kadar birçok eser Rize'nin hizmetine sunulacak. Şehrin yaşam kalitesini yükseltecek bu yatırımlar, Rize'nin sosyal ve ekonomik gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten ve vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan yeni eser ve yatırımlar ülkemize kazandırılmaya devam edecek. Rize'mize hayırlı olsun."

Duran paylaşımında, Rize Millet Bahçesi, Yağlıtaş TOKİ, İyidere Millet Bahçesi, Kendirli TOKİ, Madenli TOKİ, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu, Hafize-Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, İkizdere Futbol Sahası, Pazar Kız Kalesi Kafe'nin aralarında bulunduğu birçok proje ve eserlerin toplu açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.