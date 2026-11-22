Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şırnak'ın Uludere ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Yalın Gergün için başsağlığı diledi.

Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Silah kazası sonucu şehit olan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı temenni ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."