İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon içeren 41 hesaba erişim engeli getirildi
İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon içeren 41 hesaba erişim engeli getirildi

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon içeren 41 hesaba erişim engeli getirildi
06.03.2026 13:39
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, "İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaşanan son gelişmelerin ardından dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun bir dezenformasyon ve psikolojik harekat faaliyeti yürütüldüğü tespit edilmiştir. Özellikle İran'a yönelik saldırıların başladığı ilk andan itibaren bazı sosyal medya hesaplarının, doğruluğu teyit edilmemiş içerikler üzerinden toplumda korku, panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan sistematik paylaşımlar yaptığı görülmüştür. Devletimizin ilgili kurumları bu süreci ilk andan itibaren yakından takip etmiş; kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliğimizi hedef alan dijital manipülasyon girişimlerine karşı gerekli adımlar kararlılıkla atılmıştır. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon ve provokatif içeriklerle iç cepheyi hedef alan 41 sosyal medya hesabına (X, Facebook ve Instagram) erişim engeli getirilmiştir. 75 adet içerik ise dijital platformlardan kaldırılmıştır. Suç unsuru taşıyan paylaşımlarla psikolojik harekat yürüttüğü tespit edilen bu ve inceleme altındaki diğer hesaplar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Duran, devamında şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, dijital alanı da milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıklıkla vurguladığı üzere, Türkiye hem sahada hem de dijital alanda milli güvenliğini koruma iradesine ve kapasitesine sahiptir. Devletimizin tüm kurumları bu anlayışla hareket etmekte; milletimizin huzurunu, bilgi güvenliğini ve toplumsal dayanışmasını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri almaktadır."

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Dezenformasyon, Güncel, Kamu, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyon içeren 41 hesaba erişim engeli getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

