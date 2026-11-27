Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birilerinin dijital alanımızı kendilerinin pervasızca yönetebileceği ve bizi yönlendirebileceği bir alan olarak görmesine müsaade edemeyiz. Bu anlamda baktığımızda hem kendi adımıza hem dünya adına sözümüzün olması lazım." dedi.

Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından düzenlenen "Genç Liderler Buluşması"nda, üniversitelerin dezenformasyonla mücadele kulüplerinde yer alan öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Duran, 71 ildeki üniversitelerde faaliyet gösteren 92 dezenformasyonla mücadele kulübünün başkanıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, salondaki öğrencilerin, "çok önemli bir liderliği" yerine getirdiklerini söyledi.

Dezenformasyonla mücadele için öğrencilerin ortaya koyduğu bu iradeyi çok değerli bulduğunu belirten Duran, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Dezenformasyonla mücadelenin önemine ilişkin soru üzerine Duran, artık çok sık duyulan dezenformasyonun ne ölçüde doğru anlaşıldığının ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Dünyanın çok büyük oranda dijitalleştiğini ve bunun devam edeceğini dile getiren Duran, sistematik, planlı, çoğu zaman farkında olunamayacak kadar inceltilmiş bir dezenformasyon ortamında olunduğunu ifade etti.

Duran, yapay zekayla birlikte müthiş bir dezenformasyon iklimi oluştuğuna dikkati çekerek, konvansiyonel medyadaki teyit mekanizmalarının çoğu zaman sosyal medyada uygulanmadığını kaydetti.

Dezenformasyon konusunda ilk sorunun nasıl fark edileceğine dair olduğunu dile getiren Duran, "O kadar çok bilgi, haber, içerik var ki bunların arasında kaybolmak, daha doğrusu kendini kaybetmek çok mümkün. Ben o yüzden sizin bu dezenformasyon konusundaki iradenizi, aslında kendi iradenize, dijital kimliğinize sahip çıkmak olarak görüyorum." dedi.

Dijital alana doğan neslin bilinçlerinin dijitaldeki olaylarla şekillenmiş olabileceğine dikkati çeken Duran, "Bunun için çok ciddi farkındalık gerekiyor. Bu itibarla, ben dezenformasyonla mücadele konusunda gösterdiğiniz kararın, iradenin ve bu emeğin, gelecek nesiller olarak sizlerin akıl sağlığı, muhakeme yönü ve bu dezenformasyon denilen sistematik illetle mücadele için çok değerli olduğunu düşünüyorum. İnanın bu, çevreye sahip çıkmaktan daha az değerli bir şey değil." diye konuştu.

Bazı şirketlerin, devletlerin ve istihbarat örgütlerinin, finansal, eğlence ve kültür gibi alanlarda bir toplumun değerlerine yönelik organize saldırılar yaptıklarını belirten Duran, bunların gerçekleştiği ortamda dezenformasyonu tespit etmenin çok değerli olduğunu kaydetti.

Duran, algoritmaların sürekli belli argümanları sunduğunun fark edilmemesi halinde bir yankı odasına hapsolunabileceğini ifade ederek, "Bunun farkında olmak ve 'acaba ben ne gördüm'den ziyade 'neleri kaybettim, neler bana gösterilmedi' şeklinde bir bilince sahip olmak çok değerli. Bu itibarla baktığımda ben sizlerin bu mücadelesinin aslında hem birey olarak kendine sahip çıkmak, hem ülkesine sahip çıkmak, hem de dünyaya sahip çıkmak olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle de çok doğru bir yerde olduğunuzu ifade etmekten geri durmayacağım." diye konuştu.

"Dünya yeni bir düzensizlik içinde"

Duran, "Uluslararası siyasette haklı olmak ile haklılığını dünyaya kabul ettirmek arasında ciddi fark bulunuyor. Türkiye, tam bu noktada nerede duruyor?" sorusu üzerine, dünyanın yeni bir düzensizlik içinde olduğunu söyledi.

Bu gidişatı ilk gören liderlerden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'nin reform edilmesi gerektiğine dair ifadelerini hatırlattı.

Duran, dünyanın gittiği yerin hayırlı olmadığının ve insanlık için bir şeyler yapılması gerektiğinin en son Gazze'de görüldüğünü dile getirerek Gazze'deki soykırımın örtülmesi için yürütülen dezenformasyon kampanyalarına dikkati çekti.

İnsan olmanın, onurlu bir yaşam sürmek anlamına geldiğine işaret eden Duran, "Birilerinin dijital alanımızı kendilerinin pervasızca yönetebileceği ve bizi yönlendirebileceği bir alan olarak görmesine müsaade edemeyiz. Bu anlamda baktığımızda hem kendi adımıza hem dünya adına sözümüzün olması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle görüşmelerinde ortaya koyduğu iradenin ne kadar önemli olduğuna bizzat şahitlik ettiğini belirten Duran, "İnsanlar, toplumlar kendilerinin meselelerini dile getiren ve bunun için çabalayan liderleri beğeniyorlar ve onlara sevgi, aidiyet duyuyorlar. Belli bir tecrübenin ışığında da birçok lider, söylediği şeylerde ortaya koyduğu performansı gördükleri için Cumhurbaşkanımızın iradesinin önemli olduğunu söyleyerek birçok konuda kendisinden inisiyatif almasını istiyorlar, talepte bulunuyorlar ya da aldığı inisiyatiflerle ilgili hem bilgilenmek hem de bir dayanışma oluşturmak istiyorlar. Bu yönüyle Türkiye gerçekten iyi bir durumda. Yani uluslararası siyasetin kritik konularına müdahale eden, onların çözülmesi için gayret sarf eden ve seslendirdiği bu politikayla yaptıkları birbirine uyan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin algısı açısından da dezenformasyonun önemli olduğuna işaret eden Duran, sosyal medyada ortaya atılan iddialara şüpheyle yaklaşmak gerektiğini söyledi.

Duran, şöyle devam etti:

"Bunun için eleştirel düşünceye sahip olmanız, muhakeme yeteneğinizi geliştirmeniz, meselelere analitik yaklaşmanız çok önemli. Birtakım algılarla ya da ideolojik yaklaşımlarla değil, kritik düşünebilmek, analiz yapabilmek lazım. Yani bu kapasiteyi, bu kabiliyeti bizden daha fazla geliştirmek zorundasınız. Çünkü artık çok daha sofistike unsurlarla geliyor bunlar. Bazen bunlar argüman olarak gelmiyor. Keşke her şey siyasi tartışmalarda, polemiklerde olduğu gibi böyle kaba saba gözümüzün önünde olsa ama çoğu zaman öyle olmuyor. Bir şeylerin içine, arkasına saklanıyor. Bu yüzden hakikatle, gerçeği bulmakla ilgili mücadelemize devam etmek zorundayız. Sizlerin buna sahip çıkıyor olması, ülkemiz adına sahip olduğumuz en önemli güçlerden, en sevinç verici hususlardan biri."

"Düzden bakmayı bırakmamız lazım"

Üniversiteli gençlere yapmalarından ziyade yapmamaları gereken şeylere ilişkin tavsiyeleri sorulan Duran, "Düzden bakmayı bırakmamız lazım. Çünkü her düzden baktığımız şey, hepsi demeyeyim ama büyük bir kısmı, aslında zihnimize giydirilmiş dezenformasyon içerikleri olabilir ya da hakikati bir şekilde yönlendirmeye çalışan bir ideolojik kampanya olabilir." dedi.

Duran, dijital bilincin, benliğin farkında olmaya çok önem verdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla yapmamanız gereken şey, bence dijital alandaki varlığınızı normal görmemeniz, onu sürekli muhasebeye çekmeniz lazım. Yani dijital alandaki varlığınızın sürekli eleştirel şekilde ele alınması gerekiyor. Bunu terk etmemeniz lazım. O alana ne kadar rahat uyum sağlıyor olsanız da onu bir normallik olarak görmeyin. Bu alanda gerçekten ucunu bucağını göremediğimiz operasyonların ya da manipülasyonların mahiyetini fark etmekte zorlanabileceğimiz çok şey var. Bu itibarla dijital alan, 'benim dünyam ve ben burada çok rahatım' konforuna kendinizi kaptırmayın."

Duran, gençlere kritik ve analitik düşünmeyi terk etmemeleri, kitap ve gazete okumaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

İnsanların, yapay zeka asistanlarıyla kurduğu ilişkilere değinen Duran, yapay zekanın kişinin düşünce yapısını öğrenerek onun hoşuna gidecek yanıtlar verdiğini söyledi.

Duran, bu durumun riskli olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka arkadaşları sizi işgal etmesin. Klasik yüz yüze, birbiriyle çekişe itişe yaptığınız o arkadaşlıkları asla terk etmeyin. Yani yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi de bu. 'Burası böyle bir dünya, biz bu dünyaya kendimizi bırakalım', bence böyle bir şey yok. Ben gerçekten orada büyük bir tehlike görüyorum. Bir süre sonra sizinle örtüşen ama sizi de çok rahat manipüle edebilecek olan çok tehlikeli bir arkadaşınız olabilir. Onun bir asistan olduğunu asla unutmayın. Sizin yerinize geçmesin. Sizi yönlendiren başka bir şeye dönüşmesin."

Duran, sınavlarından dolayı etkinliğe katılamayanlara mesajının ne olduğuna dair soru üzerine, öğrencilerden dezenformasyonla mücadele konusuna önem vermekten asla vazgeçmemelerini istedi.

Bu mücadelenin, insan olmaya, insan onuruna, ülkeye, geleceğe, değerlere ve hakikate sahip çıkmak anlamına geldiğini dile getiren Duran, bunun bir bilinç haline gelmesinin salondaki öğrencilerin gayretleriyle olacağını kaydetti.