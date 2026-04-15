İletişim Başkanı Duran: Yapay zekanın güvenilir bilgiyle beslenmesi için çalışma yürütüyoruz - Son Dakika
İletişim Başkanı Duran: Yapay zekanın güvenilir bilgiyle beslenmesi için çalışma yürütüyoruz

15.04.2026 11:34
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Duran, "Dijital egemenliğimizi 'Yapay Zeka Kalkanı' yaklaşımıyla güçlendiriyoruz. Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zeka sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz. Bu ay hazırladığımız veri setleriyle, beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bulgular, küresel yapay zeka modellerinin dezenformasyona karşı direnç bakımından hala geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu. Bu çerçevede, Dezenformasyonla Mücadele bültenlerimizi büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yapay zeka sistemlerinin, doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek, ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimini güçlendirmektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Burhanettin Duran, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Advertisement
