İletişim Başkanı Duran, yazar Cevat Özkaya'nın vefatı için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, yazar Cevat Özkaya'nın vefatı için başsağlığı diledi

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Duran, sosyal medya paylaşımında Pınar Yayınları'nın kurucularından Cevat Özkaya'nın vefatını derin üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Özkaya'nın ömrünü ilme, fikre ve yayıncılığa adadığını vurgulayan Duran, ailesine, yakınlarına ve yayın camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden yazar Cevat Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Yayınları'nın kurucularından, kültür ve düşünce dünyamızın kıymetli isimlerinden Cevat Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme, fikre ve yayıncılığa adayan Özkaya, yarım asra yaklaşan yayıncılık emeğiyle İslam düşüncesinden dünya fikir mirasına uzanan zengin bir birikimi okurlarla buluşturdu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yayın camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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