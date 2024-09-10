Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın, tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdiğimiz mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inanıyorum. Ekran bağımlılığı, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı olarak da adlandırılan siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çağımızın mücadele edilmesi gereken önemli bağımlılık türlerindendir. İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak, dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği zararlı unsurlardan çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi korumak için çabamızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIĞA DEĞİL, YAŞAMA SARIL'

Altun, açıklamasının devamında, "Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici yaklaşımla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplumun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın katılımı ve katkısı, bağımlılığı başlamadan durdurmak açısından oldukça önemlidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bağımlılığa değil, yaşama sarıl" dedi.