Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu

Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bağımlılıkla mücadelede medyanın etkin kullanılması gerektiğini belirterek, teknolojinin zararlı yönlerinin de elimine edilmesi gerektiğini söyledi.

10.09.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın, tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdiğimiz mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inanıyorum. Ekran bağımlılığı, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı olarak da adlandırılan siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çağımızın mücadele edilmesi gereken önemli bağımlılık türlerindendir. İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak, dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği zararlı unsurlardan çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi korumak için çabamızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

'BAĞIMLILIĞA DEĞİL, YAŞAMA SARIL'

Altun, açıklamasının devamında, "Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici yaklaşımla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplumun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın katılımı ve katkısı, bağımlılığı başlamadan durdurmak açısından oldukça önemlidir. Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bağımlılığa değil, yaşama sarıl" dedi.

Kaynak: DHA

Fahrettin Altun, Fahrettin Altun, Teknoloji, Teknoloji, Sağlık, Sağlık, Güncel, Güncel, Medya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 20:20:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele İçin Medya Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement