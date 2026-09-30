İletişim Başkanlığınca hazırlanan "CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı - Son Dakika
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İletişim Başkanlığınca hazırlanan "CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı

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İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan "CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı.

İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) kamu hizmet sunumunda yürüttüğü çok yönlü iletişim faaliyetleri ve bunların hizmetlere yansımalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan "CİMER Bülten"in ağustos sayısı yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı aylık yayınları arasına temmuzda dahil olan "CİMER Bülten", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaş odaklı siyasi vizyonuyla temellerini attığı CİMER'in devlet ile millet arasındaki iletişimin en güçlü kanallarından biri olarak kamu hizmetlerinin ifasında iletişim ve koordinasyondan icraata uzanan süreçte vatandaş odaklı çabaların bir fotoğrafını kamuoyunun dikkatine sunuyor.

CİMER Bülten'in, "CİMER Başvuru Örnekleri" başlıklı ilk bölümünde, "firari FETÖ'cünün yakalanmasından yangın güvenliğine uymayan otelin uygunluk belgesi alana kadar faaliyetten men edilmesine, alkol bağımlısı babasından şiddet gören 4 yaşındaki çocuğun koruma altına alınmasından ruhsatsız faaliyet gösteren ve defalarca mühürlenerek kapatılan iş yerinin sıkı denetime tabi tutulmasına, çocukları uyuşturucu sevkiyatında kullanan kişilere operasyon düzenlenerek çocukların devlet korumasına alınmasından bir mahallede yaşanan kronik su kesintilerini çözmek amacıyla su terfi hattı alt yapı yenileme çalışmalarının hızlandırılmasına" kadar pek çok konuda CİMER'e yapılan bildirimler üzerine ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının etkin çabalarıyla çözüme kavuşturulan örnek uygulamalara yer veriliyor.

"CİMER Gündem" başlıklı ikinci bölümde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yerli ve milli savunma sanayiye yönelik CİMER'e gelen teşekkür başvurularına odaklanılıyor.

Bültenin "CİMER İstatistikleri" başlıklı üçüncü ve son bölümünde Ocak-Ağustos 2026 döneminde basın ve medya kuruluşlarına ilişkin CİMER'e yapılan başvurular derinlemesine analiz ediliyor.

CİMER Bülten ağustos sayısına İletişim Başkanlığının internet sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA
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