İletişim Başkanlığından Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda, ulusal siber güvenlik yaklaşımının temel unsurlarının gözden geçirildiğini, özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konularının öncelikli alanlar olarak değerlendirildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda; Türkiye'nin siber güvenliğini ilgilendiren başlıkların kapsamlı biçimde ele alındığı, mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimlerin de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildiği ve son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulduğu belirtildi.

Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun güçlü biçimde vurgulandığı belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanlarının, siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve milli teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.

Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda; kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi, kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması, siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi, dijital altyapılar, dijital hizmetler, elektronik haberleşme, enerji, finans, gıda ve tarım, imalat sanayi, kamu hizmetleri, medya ve kriz iletişimi, posta ve kargo, sağlık, savunma sanayii, su yönetimi, ulaştırma, uzay alanlarının kritik altyapı sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır."