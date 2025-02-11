Ilgaz'da Çeltik İşleme Tesisi Projesi İmzalandı - Son Dakika
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Ilgaz'da Çeltik İşleme Tesisi Projesi İmzalandı

Ilgaz\'da Çeltik İşleme Tesisi Projesi İmzalandı

43 milyon lira bütçeli çeltik tesisi projesi, yerel pirinci değerlendirip istihdam oluşturacak.

11.02.2025 14:17
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kurulması planlanan 43 milyon 312 bin 500 lira bütçeli Çeltik İşleme Tesisi'nin proje sözleşmesi imzalandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yüzde 75'inin karşılanacağı projenin sözleşmesi için KUZKA Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, 43 milyon 312 bin 500 lira bütçeli projenin sözleşmesini imzaladı.

Proje ile ilçede 129 çiftçi tarafından üretilen sarıkılçık pirincinin yerinde işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesi, markalaşmasına yönelik çalışmaların yapılması ve dezavantajlı durumda bulunan 8 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Bölgede faaliyet gösteren diğer pirinç üreticilerine de hizmet vermesi hedeflenen tesisin enerjisini çatısına kurulacak güneş enerji santralinden sağlaması planlanıyor.

Projenin hayata geçmesiyle ilk yıllarda çiftçiden doğrudan temin edilecek 100 ton çeltiğin işlenerek paketli ürüne dönüştürülmesi, ilerleyen yıllarda bu miktarın 200 tona çıkarılarak piyasaya sunulması amaçlanıyor.

Genç, programda yaptığı konuşmada, SOGEP kapsamında desteklenen projenin yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve istihdam oluşturulması anlamında katkı sağlayacağını söyledi.

Öztürk de tarım alanlarının değerlendirilmesi, bölge çiftçisinin gelirinin artırılmasına yönelik hazırladıkları projenin KUZKA tarafından sağlanacak destekle hayata geçirileceğini dile getirerek, "Projemiz Ilgaz ilçemiz için büyük öneme sahiptir. Sarıkılçık pirincini proje sayesinde daha değerli ve marka ürün haline dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilgaz'da Çeltik İşleme Tesisi Projesi İmzalandı - Son Dakika

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