Ilgaz\'da Mantar Toplarken Öldü

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde mantar toplamaya giden kişinin öldüğü belirlendi.

Çatak köyü yaylasında mantar aramaya giden Eyüp Çapa'dan (82) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama kurtarma ekipleri, iz takip köpeği ve dron ile yapılan çalışma sonucunda, Çapa yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Öldüğü belirlenen Çapa'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Çapa'nın ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.