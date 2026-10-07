Ilgaz Dağı'nda arıcı Şaban Abdiş, 1441 rakımda yılda 600 kilogram bal hasat ediyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda arıcı Şaban Abdiş, 1441 rakımda yılda 600 kilogram bal hasat ediyor

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Ilgaz Dağı\'nda arıcı Şaban Abdiş, 1441 rakımda yılda 600 kilogram bal hasat ediyor
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Kastamonu'da arıcı Şaban Abdiş, Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı bölgesindeki köyünde yılda 600 kilogram bal hasat ediyor. Eşiyle yalnız yaşadığı köyünden ayrılmayan Abdiş, ürünlerini köye gelen müşterilere satıyor.

Kastamonu'da arıları için köyünü terk etmeyen arıcı Şaban Abdiş, yılda 600 kilogram bal hasat ediyor.

Geçimini bal satarak sağlayan 64 yaşındaki Abdiş, yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Bostan köyüne bağlı 10 haneli Gözecik Mahallesi'nde eşiyle yaşıyor.

Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı bölgesinde arıcılık yapan Abdiş, arıları için köyü terk etmiyor.

Abdiş, AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan çok özel bir coğrafya olduğunu söyledi.

Küçük yaştan beri arıcılıkla uğraştığını anlatan Abdiş, köyünü ve arıcılığı çok sevdiğini, şartlar zorlasa da köyünden ayrılmadığını dile getirdi.

İki oğlunun iş dolayısıyla köyden ayrıldığını belirten Abdiş, "Zaman zaman çocuklar yardıma geliyor ama genelde eşimle birlikte burada yalnız yaşıyoruz." dedi.

"Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor"

En kaliteli balı üretmek için emek verdiğini ifade eden Abdiş, "Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor. Kekik, geven, ıhlamur, yabangülü, geyik yoncası binlerce bitki türümüz var. Ilgaz'ın endemik türlerinden arılar topluyor biz de hasat ediyoruz." diye konuştu.

Köylerinin çok güzel olduğunu dile getiren Abdiş, "Burası milli park bölgesi. Köyümüz 1441 rakımda, arılarımız da burada, ballarımızı da burada hasat ediyoruz. Mahallemizde yalnız yaşıyoruz, başka kimse yaşamıyor. Ilgaz Dağı'ndaki mahallemizde yalnız duruyoruz. Bu arılar sayesinde duruyoruz." ifadesini kullandı.

Yıllık 600 kilogram bal ürettiğini anlatan Abdiş, ürünlerini pazarlamak için de köyünden ayrılmadığını, bilen müşterilerin köye gelerek alışveriş yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda arıcı Şaban Abdiş, 1441 rakımda yılda 600 kilogram bal hasat ediyor - Son Dakika
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