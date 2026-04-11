Ilgaz Dağı\'nda Bahar Manzarası

Bahar mevsiminde kış aylarında olduğu gibi karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki ormanlar, dronla kaydedildi.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesine yol açtı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu dağda ormanlar, kış aylarındaki gibi beyaz örtüyle kaplandı.

