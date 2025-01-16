Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Etkili

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Türkiye'nin kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı sürüyor.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaşan yağış sonucu kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.
Karla birlikte bölgede sis de etkisini gösteriyor.
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