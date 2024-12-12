Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Başladı

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Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı

ÇANKIRI - Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar tahmininde bulunduğu Çankırı-Kastamonu sırınıdaki Ilgaz Dağı'nda beklenen yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatleri itibari ile başlayan kar yağışı bölgede gün boyunca etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda Karayolları ekipler, tarafından tuzlama çalışması yapılıyor.