Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda ormanlık alanda kızılgeyik görüntülendi.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede yürütülen karla mücadele çalışmalarına katılan iş makinesi operatörü Efe Emeksizoğlu, doğal yaşamında beslenen geyiği fark etti.
Kızılgeyiği bir süre dronla takip eden Emeksizoğlu, geyiğin beslenme anlarını kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgi gördü.
Son Dakika › Güncel › Ilgaz Dağı'nda Kızılgeyik Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?