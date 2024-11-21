Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.
Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede sis zaman zaman dağıldı.
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