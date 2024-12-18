Ilgaz Dağı'nda Yaban Hayvanları Görüntülendi

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Ilgaz Dağı'nda yaban hayatı kamerada

ÇANKIRI - Çankırı- Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nda yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan ve 'Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın' dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda kurt sürüsü, çakal ve vaşak fotokapan kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yiyecek arayan yabani hayvanların karla kaplı arazide dolaştıkları görülüyor.