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Ilgaz Dağı'nda Yarı Yıl Tatilinde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda Yarı Yıl Tatilinde Yoğunluk Yaşanıyor

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinin ilk günlerinde yoğun ilgi görüyor. Ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak, snowboard ve kızakla eğlenceli zaman geçiriyor. Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, bölgenin doğa harikası olduğunu belirterek, vatandaşları Ilgaz'a davet etti.

Ilgaz Dağı\'nda Yarı Yıl Tatilinde Yoğunluk Yaşanıyor
21.01.2024 - 13:01,
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, yarı yıl tatilinin ilk günlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Yaklaşık 6 kilometreyi bulan pistiyle kayakseverlerden yoğun ilgi gören Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sundu.

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, AA muhabirine, Yurduntepe Kayak Merkezi'nin çok güzel bir merkez olduğunu söyledi.

Kastamonu Valiliği'nin bölgede önemli tesisleri olduğunu anlatan Kubalı, "Kastamonu Valiliği olarak çok güzel işletmelerimiz var. Halk için yaptığımız işletmelerimiz var. Vatandaşlarımız, burada çocuklarını kaydırabilirler, telesiyejle Ilgaz orman turu yapabilirler. Kafelerimizle dinlenebilirler. Gerçekten doğa harikası bir yer." dedi.

Ilgaz Dağı'nın "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" sözleri ile şiirlere konu olduğunu anımsatan Kubalı, "Yalçın kayalıkları ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri. Burada yaptığımız tesislerde vatandaşlarımız sosyal açıdan zaman geçirebilirler. Çocuklarımızın da sömestr tatilini değerlendirmeleri açısından çok güzel bir yer. Vatandaşlarımız bir pazar gününü, bir hafta sonlarını buraya ayırsınlar. Çok memnun kalacaklarından eminim. Kış, kayak ve orman turizmini biz burada hayata geçirdik, çok beğeneceklerinden eminim. Bütün vatandaşlarımızı Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'dan gelen Metin Yüzgüleç ise, "Hafta sonları Ilgaz'a gelip sosyal faaliyetler yapıyoruz. Kayak, doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Ilgaz doğal güzellik olarak bulunmaz bir cennet. Bu hafta sonu yoğunluk çok güzel. Ilgaz bu hafta daha bir yoğunluk yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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