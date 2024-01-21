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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kayak merkezi çevre illerden gelen kayak tutkunlarının akınına uğradı. Tesislere adeta akın eden vatandaşlar, kar yağışı altında kayak yapıp kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. Kayak merkezlerindeki tesislerde de yarıyıl tatili sebebiyle Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Kastamonu, Karabük'ten gelen vatandaşlar sebebiyle doluluk yaşanıyor.

21.01.2024 - 15:42,
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Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yarıyıl tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kayak merkezi çevre illerden gelen kayak tutkunlarının akınına uğradı.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan ve "Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleri ile şarkılara konu olan Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl tatilini eğlenerek geçirmek isteyen çocuklar ve aileler Ilgaz Dağı'nda bulunan kayak merkezlerinin yolunu tuttu. Tesislere adeta akın eden vatandaşlar, kar yağışı altında kayak yapıp kızaklarla kaymanın tadını çıkardı. Kayak merkezlerindeki tesislerde de yarıyıl tatili sebebiyle Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Kastamonu, Karabük'ten gelen vatandaşlar sebebiyle doluluk yaşanıyor.

"Çok yorulmuştuk, biz de tatilde eğlenmek için buraya geldik"

Yarıyıl tatili için Kırıkkale'den gelen Boran Erman, çok eğlendiklerini belirterek, "Okulda sınavlar bittiği için rahatlamak lazım. Çok yorulmuştuk. Biz de tatilde eğlenmek için buraya geldik. Çok eğlendik, telesiyeje bindik, kayak yaptık. Çok eğleniyoruz" dedi.

"Çok eğleniyoruz"

Okulların tatil olmasının ardından eğlenmek için Ilgaz Dağı'na geldiğini ifade eden Öğretmen Kübra Ateş de, "Ankara'dan geliyoruz. Ben öğretmenim. Yarıyıl tatilini değerlendiriyoruz. Burası biraz soğukmuş ama çok güzel. Keyifli, kar güzel. Daha önce üniversite zamanında zorunlu kayak dersi için gelmiştim. Şimdi çok değişmiş, tesisler daha güzel olmuş, yemek çeşitleri artmış. Onun için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ilgaz Dağı\'nda yarıyıl tatili yoğunluğu
Kaynak: İHA
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