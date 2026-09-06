İlgezdi'den Bakan Yumaklı'ya: Hangi kasabaya ucuz et verdiniz, açıklayın - Son Dakika
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İlgezdi'den Bakan Yumaklı'ya: Hangi kasabaya ucuz et verdiniz, açıklayın

İlgezdi\'den Bakan Yumaklı\'ya: Hangi kasabaya ucuz et verdiniz, açıklayın
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Et ve Süt Kurumu'nun kasaplara ucuz et verip vermediğine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta "kasaplara da uygun fiyata et ulaştırdıklarını" belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Hodri meydan, hangi kasaba ucuz et verdiğinizi açıklayın" diye seslendi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, " Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) kasaplara neden ucuz et verilmediğine" ilişkin soru önergesine "ucuz ithal et verildiği" yönünde yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Hodri meydan; hangi kasaba ucuz et verdiğinizi açıklayın" diye seslendi.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, onlarca kasapla bir araya geldiklerini ve kasapların "ucuz et satan zincir marketlerle rekabet edemediklerinden yakındıklarını" ifade etti.

İlgezdi, "ESK kasaplara neden ucuz et verilmediğine" ilişkin soru önergesine Yumaklı'nın, "vatandaşların et ihtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak ve daha geniş tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla ESK satış mağazalarının yanı sıra ülke genelinde Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığıyla perakende olarak da hizmet verildiği; ayrıca İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren PERDER üyesi zincir marketlerin ülke genelindeki et sanayicileri, endüstriyel yemek üreticileri ve kasaplara uygun fiyata et ve et ürünleri ulaştırdığı" yanıtını verdiğini aktardı.

"KURUMUN YÜRÜTTÜĞÜ SÜREÇ YANLIŞ VE ADALETSİZ"

İlgezdi ise bakanın yanıtına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"ESK'nin piyasayı regüle etme iddiasıyla uyguladığı politikalar, yerel esnafı yok ederken büyük zincir marketleri ihya ediyor. Kurumun yürüttüğü bu süreç şeffaflıktan uzak, yanlış ve adaletsizdir. Kasaplar devre dışı bırakılırken, vatandaş sabahın 05.00'inde bir kilo ucuz et alabilmek için yüzlerce kişilik kuyruğa mahküm ediliyor. Halka ucuz et yedirme görevini yerine getiremeyen bakanlık, aylar sonra soru önergeme verdiği yanıtta aslında olmayan durumları varmış gibi gösteriyor.

"BAŞKA ÜLKEDE OLSA 1 DAKİKA O KOLTUKTA KALAMAZ"

Bakana hodri meydan; hangi kasaba ucuz et verdiğinizi açıklayın. Soru önergesinden önce onlarca kasapla bir araya geldik. Ucuz et satan zincir marketlerle rekabet edemediklerinden yakınıyorlardı. Bakan ise soru önergesi yanıtında kasaplara da et verdiklerini iddia etti. Kasap odası başkanları ile görüşüp bu durumun böyle olmadığını tekrar teyit ettim. Bakan halkına doğru söylemekle yükümlüdür. Başka ülkede olsa 1 dakika o koltukta kalamaz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tarım ve Orman Bakanı, Gamze Akkuş İlgezdi, Et ve Süt Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlgezdi'den Bakan Yumaklı'ya: Hangi kasabaya ucuz et verdiniz, açıklayın - Son Dakika

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