Ilgım Apartmanı Bilirkişi Raporu: Asli Kusurlular Tutuklanacak mı?

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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 80'den fazla kişiye mezar olan Ilgım Apartmanı'na ilişkin ikinci bilirkişi raporu, Atatürk Üniversitesi'ndeki 6 akademisyen tarafından hazırlandı. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı bilirkişi raporunda; müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu, yapı denetimi firması görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı için "asli kusurlu", belediye yapı kontrol birimi çalışanları için "tali kusurlu" tespiti yapıldı. Ilgım Apartmanı'nda ailesini kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, "asli kusurlu" sanıkların tutuklanması için başvuru yapacaklarını belirterek "Biz geride kalan aileler olarak sadece adalet istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı da saniyeler içinde yıkıldı, 80'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Atatürk Üniversitesi'ndeki 6 akademisyenin hazırladığı bilirkişi raporu, Ilgım Apartmanı'na ilişkin soruşturma dosyasına eklendi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı 50 sayfalık bilirkişi raporunda, sorumlu kişiler ve sorumluluk durumları/teknik kusur derecelerine ilişkin şu tespitler yer aldı:

"Yapı Müteahhidi ve şantiye şefi Salih Zorsu: Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde sıklaştırma etriyelerinin atılmaması ya da eksik atılması, kolon etriyelerinde kanca açıları ve kanca boylarının yetersizliği gibi önemli faaliyetlerine sebep olmaları nedeni ile ayrıca yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için inşaat alanında iş organizasyonunu sağlamadığı, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumlu olması nedeniyle yıkılan binada gerekli kontrol ve denetimi gerçekleştirmediği, mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmaktan sorumlu olması nedeniyle yıkılan binada imalat ve uygulama sürecinde gereken dikkat ve özeni göstermediği kanaati ile asli kusurlu sayılmasına karar verilmiştir.

Yapı Denetimi Firması Görevlileri Semir Yoldaş-Ahmet Tatlı: Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde kesişim noktalarında etriyelerin atılmaması ya da eksik atılması, kolon, kiriş ve perde elemanlarında etriye kancalarının yer yer 90 derece yapılması, kolon-kiriş ve perde elemanların inşası sırasında etriye aralıkları için projede verilen ölçülere titizlikle uyulmaması ve nedeni ile görev yetki ve sorumluluğunu yerine getirmedikleri tespit edilmiş olup asli kusurlu sayılmasına karar verilmiştir.

Yapı Denetimi Firması Yetkilisi Edip Talipoğlu: Dava konusu yıkılan binada fen, sanat ve sağlık kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu imalatların yapılmış olması nedeniyle yapım aşamasında gerekli denetim ve kontrollerin yapılmadığı göz önüne alınarak asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır."

Tali kusurlular ve kusursuzlar...

Raporda, Belediye Yapı Kontrol Birimi'nde çalışanlar için "Proje ruhsatlandırma ve yapı kullanma izni verilmesi aşamasında fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan binada gerekli kontroller yapılmadığından tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır" tespiti yapılırken; yapı sahipleri, statik proje müellifi, proje ve uygulama denetçisi, belediye statik proje kontrol birimi ile zemin etüt raporu hazırlayanlar için "kusuru yoktur" denildi.

"Biz geride kalan aileler olarak sadece adalet istiyoruz"

Ilgım Apartmanı'nda annesi Hatice, babası Ahmet ve kız kardeşi Fatma Betül'ü kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirme, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ikinci bilirkişi raporumuz yeni dosyaya ulaştı. Bu gelen bilirkişi raporu doğrultusunda tutuksuz olarak yargılanan 'asli kusurlu' sanıkların tutuklanması için başvuru yapacağız. Biz geride kalan aileler olarak sadece adalet istiyoruz. Eğer bugün sorumluların ceza almasına uğraşmaz isek yarın olacak depremlerde vefat edecek tüm vatandaşların kanı ellerimizdedir" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Ilgım Apartmanı'nın soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) gelen ilk bilirkişi raporu sonrası müteahhit Salih Zorsu ve yapı denetimci Edip Talipoğlu tahliye edilmişti. Ilgım Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler tahliye kararına tepki göstermişti. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Ilgım Apartmanı'nın iddianamesi tamamlanamadığı için henüz soruşturma aşamasından yargılama aşamasına geçilemedi.