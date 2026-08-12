Ilhan Omar Ön Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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Ilhan Omar Ön Seçimleri Kazandı

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Minnesota'dan Ilhan Omar, Demokratların ön seçimlerini yüzde 80'in üzerinde oyla kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Müslüman üyelerden Ilhan Omar, Minnesota'dan Kongre'ye girmek için katıldığı Demokratların ön seçimlerini kazandı.

3 Kasım 2026'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin kendi adaylarını belirlemek için düzenledikleri ön seçimler devam ediyor.

Bu kapsamda Minnesota eyaletinin 5. seçim bölgesinde girdiği ön seçimlerde rakibi karşısında yüzde 80'in üzerinde oy alan Omar, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Parti'nin bu seçim bölgesindeki adayı olmaya hak kazandı.

Minneapolis merkezli seçim bölgesini temsil eden ve dördüncü dönemini sürdüren Demokrat Omar, böylece beşinci dönem Temsilciler Meclisi üyesi olmaya bir adım daha yaklaştı.

Bu koltuk için Cumhuriyetçi Parti'nin yaptığı ön seçimlerde yarışı kazanan John Nagel'in, 3 Kasım'daki seçimlerde Omar'ın rakibi olması bekleniyor.

Minnesota'da ilerici Demokrat aday Senato'ya yakın

Öte yandan, Minnesota'dan Senato'ya seçilecek ismin belirleneceği yarış için Demokratların ön seçimlerini ilerici aday Peggy Flanagan kazandı.

Halen eyalette Vali Yardımcısı olarak görev yapan Flanagan, şirketlerin etkisine karşı mücadele edeceği ve Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı çıkacağına dair vaadiyle, merkez Demokratlara yakın olan Angie Craig'i mağlup etti.

Minneapolis'te zaferini kutlarken Flanagan, "Aylardır size bu kampanyanın halk ile para arasındaki bir mücadele olduğunu söylüyordum. Peki ne oldu? Halk kazandı." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Michigan'da yapılan ön seçimlerde ipi göğüsleyen ilerici aday Abdul El Sayed'in ardından Flanagan'ın kazanması, Demokrat seçmen arasında ilerici kesimlerin güçlendiğini gösteren yeni bir sonuç olarak yorumlandı.

ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

Kaynak: AA

Minnesota, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ilhan Omar Ön Seçimleri Kazandı - Son Dakika

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