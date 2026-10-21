Ilhan Omar, Trump'ın hapis açıklamasına rağmen mücadeleye devam edeceğini söyledi - Son Dakika
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Ilhan Omar, Trump'ın hapis açıklamasına rağmen mücadeleye devam edeceğini söyledi

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Usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma süren Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, Trump yönetiminin sindirme girişimlerine karşı mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Trump'ın hapse girebileceği açıklamasına rağmen susturulmayacaklarını söyleyen Omar, Demokratları sandığa çağırdı.

ABD'de göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar, "Trump yönetiminin sindirme girişimlerine karşı mücadeleye devam edeceği" mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken, Trump yönetimi ile Omar arasındaki tartışmalar hız kaybetmeden devam ediyor.

Hakkındaki usulsüzlük soruşturması süren Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar, destekçilerine teşekkür amacıyla yayınladığı bir video mesajında, mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Omar, açıklamasında, "Bize karşı verilen gözdağına boyun eğmeyeceğiz. Susturulmayacağız ve korkmayacağız." ifadelerini kullandı.

Omar, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Trump yönetiminin "korku içinde" olduğunu iddia etti ve Demokratlara seçimlerde sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Demokrat Parti'nin hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda çoğunluğu kazanması için elinden geldiğince çalışmaya devam edeceği mesajını da veren Omar, 3 Kasım'a kadar aktif şekilde çalışacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Omar'ın "hapse girebileceğini" belirtmişti.

Ekim ayı başında federal ajanlar, resmi belgelerdeki sahte beyanlar ve evrakta usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Omar'ın evinde arama yapmış ve bazı kişisel eşyalarına el koymuştu.

Soruşturmada, Omar'ın 2000 yılında vatandaşlık aldığında yaşına ilişkin yanlış beyanda bulunduğu iddia ediliyor.

2019 yılında ülkenin ilk Somali asıllı Amerikalı milletvekili olarak ABD Temsilciler Meclisine giren Omar, herhangi bir suçu olmadığını kesin bir dille reddediyor.

Omar, 1995 yılında 12 yaşındayken ABD'ye geldiğini, 17 yaşında ise vatandaşlığa kabul edildiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA
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