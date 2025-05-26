İlhan Şeşen'in Vefatı Üzerine Mansur Yavaş'tan Taziye

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Türk müziğinin değerli ismi, besteci ve yorumcu İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sanatıyla hafızalarımıza kazınan, mütevazılığıyla gönlümüzde taht kuran İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen için başsağlığı mesajı paylaştı. İlhan Şeşen'in fotoğrafına da yer veren Yavaş, şunları kaydetti:

"Türk müziğinin değerli ismi, besteci ve yorumcu İlhan Şeşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sanatıyla hafızalarımıza kazınan, mütevazılığıyla gönlümüzde taht kuran İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum."