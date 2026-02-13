Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden 9 işçi anıldı.
Çöpler köyünde altın madeni sahasındaki heyelanda toprak altında kalan ve farklı tarihlerde cenazelerine ulaşılan işçiler için anma programı düzenlendi.
Program, heyelanda hayatını kaybeden işçilerden Adnan Keklik anısına ailesi tarafından ilçede bulunan İbrahim Çeçen İmam Hatip Ortaokulu'na yaptırılan mescidin açılışıyla başladı.
Yusuf Ziya Demir Camisi'nde devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından hayatını kaybeden işçiler için dua edildi.
Programın sonunda, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İliç Kaymakamı Ömer Sirkeci, İliç Belediye Başkanı Mehmet Elçi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar, işçilerin kabirlerine karanfil sundu.
Son Dakika › Güncel › İliç'te Heyelanda Kaybedilen İşçiler Anıldı - Son Dakika
