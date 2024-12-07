İliç'teki Heyelan Soruşturmasında Kovuşturmaya Yer Yok - Son Dakika
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İliç'teki Heyelan Soruşturmasında Kovuşturmaya Yer Yok

İliç'teki heyelanda 9 işçinin ölümüyle ilgili kamu yetkililerine kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

07.12.2024 10:46
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin soruşturmada, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarında onay ve imzası bulunan kamu yetkilileri hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verildi.

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelanla ilgili başsavcılık olarak "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturmanın devamı sürecinde başsavcılığa farklı tarihlerde dilekçeler gönderilerek "yeterli tedbir almadıkları ve şirketin çalışmasına izin verdikleri" şikayetiyle ilgili kamu görevlileri hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilen kararda, olaydan hemen sonra görevlendirilen cumhuriyet savcıları tarafından kapsamlı şekilde araştırmalar yapıldığı belirtildi.

Başsavcılığa 22 Kasım'da sunulan bilirkişi raporunun ÇED ile ilgili bölümünün de hatırlatıldığı kararda, rapora ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"22 Kasım 2024 tarihinde başsavcılığımıza sunulan bilirkişi raporunda özetle, 'İş kazasının meydana gelmesinde, kaza sonucu oluşan ölüm, yaralanmalar ve çevrede oluşan kirlenmeye dair sorumluluğu bulunmadığı görüşüne varıldığından dolayı ÇED raporunda onay ve/veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin kusursuz olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır' şeklinde kanaat bildirilmiştir."

Savcılık, ÇED raporunda onay veya imzası bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri hakkında, üzerlerine atılı suçların unsurları itibarıyla oluşmamış olması nedeniyle "kovuşturmaya yer olmadığına dair" karar verdi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kalmış, yürütülen çalışmalar sonucu işçilerin cenazelerine farklı tarihlerde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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