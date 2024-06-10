İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca toprak yığını altında kalan son 5 işçinin cansız bedenleri çıkarıldı. İşçilerin cenazeleri, Erzincan'da düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

10.06.2024 15:16
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1)İLİÇ'TEKİ MADEN OCAĞINDAN ÇIKARILAN SON 5 İŞÇİ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen heyelanda tonlarca toprak yığını altında kalan tüm işçilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumunda kimlik tespitleri tamamlanan işçiler bugün Erzincan'da düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca toprak yığını altında kaldı. İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti. Adli Tıp'dan alınan cenazeler kara yolu ile Erzincan'a getirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı Terzibaba Camii'nde öğlen kılınan toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç'te ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek. Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderildi.

Erzincan İliç'teki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan heyelanla ilgili başlatılan soruşturmada 13 kişi tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İliç'teki maden ocağından çıkarılan son 5 işçi için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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