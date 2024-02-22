İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan: Kültürel kodlarımızın yeni nesiller tarafından sahiplenilmesini istiyoruz

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gerçekleştirdikleri projelerde ortak temalarının "öz kültürün yeniden ihyası" olduğunu belirterek, "Kültürel kodlarımızın, Batı'nın taarruzundan kurtarılıp açığa çıkarılarak yeni nesiller tarafından sahiplenilmesini istiyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Pamukkale Üniversitesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ege Kariyer Fuarı'na katılarak öğrencilerle sohbet etti, öğrenci destek projeleri hakkında sunum yaptı.

Gençlere kariyer planlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Erdoğan, araştırmalara göre, "sahip olunan işin kişinin doğal kabiliyetlerine uygun olması", "işten keyif alınması", "iş sayesinde geçim sağlanıyor olunması" ve "işin topluma faydasının olması" gibi unsurların bir arada bulunduğu kariyerin iç huzuru da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Kariyer planı yaparken topluma faydalı olabilmenin, tasavvuf geleneğindeki gibi daha iyi bir kul olma gayretinin de dikkate alınması gerektiğini anlatan Erdoğan, diploma ve akademik kariyerin tek başına yeterli olmadığını, iletişim kabiliyeti ve çalışkanlığın kariyer açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kendi eğitim hayatı ve kariyerinden bahseden Erdoğan, birikimleri ve tecrübesini insanlara faydalı olabilmek için kanalize etmek zorunluluğunda olduğunu, aileden böyle bir kültürün içinde büyüdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir dava peşinde, ülkeye hizmet etmek için mücadele ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu da bizim için bir ödev gibi oldu. Biz de hayatımızı sadece kendimiz için yaşarsak bu doğru olmaz. Gençlerle bir araya geldiğimizde vermeye çalıştığımız mesaj da bu. Elbette gençlikte gelecek kaygısı olur. Kariyer günlerinde olma sebeplerimizden biri bu. Gayet doğal. Tecrübeyle şunu göreceksiniz; nice insanlar var ki maddi olarak en rahat imkanlar içerisinde yaşıyorlar ama iç dünyaları dışarıdan göründüğü gibi olmayabiliyor. O iç huzuru, kendinizle barışık olmanızı sağlayan şey ne kadar büyük bir evde yaşadığınız değil. Kendinize saygıyı edinmenizi sağlayan şey, topluma bir katkınızın olması, kendinizden başka insanlara hiçbir beklenti olmadan bir şeyler yapmanız. Bunu Allah rızasını kazanmak için yapmayı inancımız bize öğretiyor. Rabb'imizle daha sağlıklı bir ilişki kurmamızı sağlıyor."

Kültürel kodların miras bırakılması

Erdoğan, gençleri her zaman düşündüklerini, burs projelerini daha nitelikli hale getirmeye çalıştıklarını aktardı.

Kültürel kodların yeni nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Erdoğan, "Bütün projelerdeki ortak temamız, öz kültürümüzün yeniden ihyası, kendi kimliğimizin, kültürümüzün ortaya çıkması, yeni nesillere kültürel özelliklerimiz ve pratiklerimizin aktarılması. Anadolu merhametle yoğrulmuş bir toprak parçasıdır. Biz bunu nasıl yeni nesillere, kodlarımız içerisinde merhametin olduğunu aktarırız buna bakıyoruz. Kültürel kodlarımızın, Batı'nın taarruzundan kurtarılıp açığa çıkarılarak yeni nesiller tarafından sahiplenilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, öğrencilerin gerçek kapasitelerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını, gençlerin bilinçli olduğunu gördüklerini ancak sunulan imkanlara yönelik farkındalık konusunda mesafe alınması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay da "Yetenek Kapısı" isimli dijital platformla gençlerin farklı alanlardaki yeteneklerini keşfetmek için çalıştıklarını söyledi.