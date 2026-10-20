Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı

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Ankara\'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 23 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye otobüsünün yaya üst geçidinin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

OTOBÜS ÜST GEÇİDE ÇARPTI

Erler Mahallesi 2453. Caddesi'nden Etimesgut istikametine doğru giden 530-1 hat numaralı EGO otobüsü yoldan çıkarak yaya üst geçidinin ayağına çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

24 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste sıkışan şoför kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 24 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da belediye otobüsü, üst geçide çarptı: 24 yaralı - Son Dakika
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