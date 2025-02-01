İlk Evim Projesinde Mağduriyet Uyarısı

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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İlk Evim ve İlk Arsam projelerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin hak sahibi belirleme kurasına 4 milyon 689 bin 957 kişi katılmış ve 266 bin 973 kişi konut almak üzere hak sahibi olmuştur. İlk Evim Arsa Projesi'nin hak sahibi belirleme kurasına 1 milyon 177 bin 056 kişi katılmış ve 722 bin 698 başvuru geçerli sayılmıştır. Hak sahipliği kuraları neticesinde 235 bin 439 kişi asil olarak hak sahibi olmuştur" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hak sahiplerinin mağduriyetine dikkat çekerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Gürer, "Vatandaşlarımız seçim öncesi verilen bu vaatlerin yerine getirilmesini beklerken, yetkililerden konuya dair net ve somut adımlar atılmasını talep etmektedir. Durumun aciliyeti ve kamuoyunda yarattığı huzursuzluk göz önünde bulundurulduğunda, yetkililerin bir an önce gerekli açıklamaları yaparak vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi büyük önem arz etmektedir. Buna göre; Konuya ilişkin olarak yetkililer tarafından bir açıklama yapılacak mıdır? Kura çekilişi sonucunda hak sahibi olan kişi sayısı resmi olarak açıklanmış mıdır? Eğer açıklanmışsa toplam kaç kişiye arsa ve ev verileceği belirlenmiştir" diye sormuştu.

" SMS, e-Devlet ve TOKİ'nin internet sayfası üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır"

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Murat Kurum, "Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konut projeleri kapsamında başvuru toplama, hak sahibi belirleme kurası aşamalarında ilan yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Hak sahibi belirleme kurası sonrasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca söz konusu projeye yönelik imar, projelendirme, ihale ve uygulama süreçleri başlatılmaktadır. Bu süreçler, projenin ili, konut sayısı vb. faktörlere göre farklı sürelerde gerçekleştirilmektedir. Hak sahiplerine hak sahibi belirleme kurası sonrasında konut belirleme kurası, sözleşme imzalama ve teslim aşamalarında SMS, e-Devlet ve TOKİ'nin internet sayfası üzerinden bilgilendirme yapılmaktadır. Bu dönemler dışında hak sahipleri, e-Devlet üzerinden ilgili projenin hangi aşamada olduğu ile ilgili durumu görüntüleyebilmektedirler" dedi.

"Hak sahiplerine ise kısa bir zaman içerisinde tapu tescilleri sağlanacaktır"

Bakan Kurum, 'İlk Evim' ve 'İlk Arsam' projelerine ilişkin de "İlk Evim Arsa Projesi kapsamındaki arsalar için de başvuru toplama ve hak sahibi belirleme, bölge belirleme kurası, ön katılım bedeli süreci bilgilendirme yapılmaktadır. Bölge belirleme veya hak sahibi belirleme kurası sonrasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca söz konusu projeye yönelik ön katılım bedeli ödeme süreci başlatılmakta olup, her proje için 6 aylık bir süreyi kapsamaktadır. Bu sürenin akabinde ise ön katılım sürecinde iştirak eden hak sahipleri arasında çekilecek olan yer (arsa) belirleme kurası ile sözleşme aşamasına geçilecektir. Sözleşme yapılan hak sahiplerine ise kısa bir zaman içerisinde tapu tescilleri sağlanacaktır. Bu durumda hak sahipleri, e-Devlet üzerinden ilgili projenin hangi aşamada olduğu ile ilgili durumu görüntüleyebilmektedirler" dedi.

"Hak sahipliği kuraları neticesinde 235 bin 439 kişi asil olarak hak sahibi olmuştur"

Hak sahibi belirleme kurasının noter huzurunda yapılarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın sosyal medya (YouTube) hesabından canlı olarak yayınlandığını ve kuraya katılan vatandaşların kura sonucuna e-Devlet üzerinden de bakabileceğini belirten Bakan Kurum, "Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin başvuruları 14.09.2022 - 31.10.2022 tarihleri arasında alınmıştır. İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut Projesi'nin hak sahibi belirleme kurasına 4 milyon 689 bin 957 kişi katılmış ve 266 bin 973 kişi konut almak üzere hak sahibi olmuştur. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca İlk Evim Arsa Projesi'nin başvuruları 10.10.2022 - 15.11.2022 tarihleri arasında alınmıştır. İlk Evim Arsa Projesi'nin hak sahibi belirleme kurasına 1 milyon 177 bin 056 kişi katılmış ve 722 bin 698 başvuru geçerli sayılmıştır. Hak sahipliği kuraları neticesinde 235 bin 439 kişi asil olarak hak sahibi olmuştur" ifadesini kullandı.

"Vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderilmelidir"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İlk Evim ve Arsam" olarak seçim öncesi açıklanan projede sürecin sorunlu ilerlediğini ve hak sahiplerinin mağdur olduklarını ifade ettiklerini belirtti. Kaygıların giderilmesi gerektiğini ve yetkililerin şeffaf ve net bir bilgi ile süreci açıklamalarının önemli olduğunu belirten Gürer, "Vatandaşların yaşadığı mağduriyet giderilmelidir" dedi.