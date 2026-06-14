İlk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Gösteri Yaptı - Son Dakika
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İlk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Gösteri Yaptı

İlk Profesyonel Kadın Akrobasi Pilotu Gösteri Yaptı
14.06.2026 16:21
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Semin Öztürk Şener, Sivrihisar'da düzenlenen festivalde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Radyo Kontrollü Model Araç Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Sivrihisar Havacılık Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivrihisar'ın kırsal Yeşilköy Mahallesi'ndeki Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen festival, model uçak, helikopter, gemi ve otomobil tutkunlarını buluşturdu.

İki gün süren etkinlikte, katılımcılar uzaktan kumandalı araçlarıyla festivalde gösteri yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde akrobasi pilotu Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla gösteri sundu.

Gösteri, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA

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