İlk Yardım Hayat Kurtarıyor: Kayseri\'de Bir Kahraman

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'İLK YARDIMIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK'

Kayseri'de nefes borusunu şeker kaçan kişiyi 'Heimlich manevrası' ile kurtaran Büyükşehir Belediyesi vale personeli Emre Aysel (38), olayı anlattı. Olay sırasında yolda yürüyen kişilerin panik halinde olduğunu anlatan Emre Aysel, "Bölgemde görev yaparken 3 tane genç arkadaşımız bölgeye giriş yaptı. İçlerinden birisi, sürekli öksürmeye çalışıyordu. Durumu fark ettim. Ne olduğunu sordum. Şekerin soluk borusuna kaçtığını söyledi. Arkadaşları panik halindeydi. Ben de bilincinin açık olup, olmadığını kontrol ettim. Bilinci yerindeydi. Hemen manevrayı gerçekleştirdik. O sırada zaten rahatladı. 'Allah razı olsun abi' diyerek sarılmamaları beni çok mutlu etti. Bir hayata dokunmak çok güzel. İlk yardımın önemi çok büyük. Şirketimiz de bize ilk yardım eğitimi veriyordu. Onun da katkısı oldu. Nerede lazım olacağını bilemiyorsun. Hiçbir şey olmaz demeyeceğiz. Kesinlikle ilk yardım eğitimini herkes almalı. Nerede, ne ile karşılaşacağımız belli olmuyor" dedi.