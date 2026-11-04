İlkadım Belediyesi mama kodu protokolü sonrası bebek dostu kuruluş ünvanı aldı - Son Dakika
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İlkadım Belediyesi mama kodu protokolü sonrası bebek dostu kuruluş ünvanı aldı

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İlkadım Belediyesi mama kodu protokolü sonrası bebek dostu kuruluş ünvanı aldı
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, mama kodu protokolü ve personel eğitimlerinin ardından İlkadım Belediyesine 'Bebek dostu destekleyici kuruluş' ünvanı verdi. Belediye, anneler için bebek bakım ve emzirme odası yaptı; Başkan Kurnaz farkındalık çalışmalarının süreceğini belirtti.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlkadım Belediyesine, "Bebek dostu destekleyici kuruluş" ünvanı verildi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1991 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı ve UNICEF tarafından ortaklaşa yürütülen "Anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları" programı kapsamında "Bebek dostu destekleyici kuruluş" çalışmaları için İlkadım Belediyesi ile İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında "Mama kodu protokolü" imzalanmıştı.

Annelerin bebeklerini uygun şartlarda emzirmesinin özendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla imzalanan protokol ve belediye personeline yönelik verilen eğitimlerin ardından İlkadım Belediyesi "Bebek dostu destekleyici kuruluş" ünvanına layık görüldü.

Ünvan ve teşekkür belgesi İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ve İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Elif Nur Gülen tarafından İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, belediye olarak farkındalık oluşturan proje ve hizmetlere devam ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen program kapsamında belediyenin içerisine annelere kolaylık sağlamak amacıyla bebek bakım ve emzirme odası yaptıklarını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:

"Personelimize yönelik bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin tamamlanmasıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 'Bebek dostu destekleyici kuruluş' ünvanını aldık. Sürecin olumlu şekilde tamamlanmasında ve ünvanın belediyemize kazandırılmasında emeği olan personellerimize, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sağlıklı nesillerin bilinçli ve güçlü annelerin omuzlarında yükseldiğinin bilinciyle, farkındalık çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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