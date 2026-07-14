Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İlkadım'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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