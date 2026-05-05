İlkadım\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde V.C'nin (46) kullandığı ikametlerde arama yaptı.
Aramalarda toplam 240,20 gram uyuşturucu madde ile 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
