İlker Başbuğ, Bakırköylülerle Buluştu

HABER: Özge Altunsu Özkan

(İSTANBUL) - 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Lider, Güç, Strateji" söyleşisiyle Bakırköylülerle buluştu. Başbuğ, yoğun ilgi gören söyleşisinin ardından kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri kapsamında bu haftanın konuğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ oldu.

"Lider, Güç, Strateji" başlıklı söyleşi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Söyleşide Başbuğ, stratejik bakış açısının önemi, karar alma süreçleri ve geçmiş deneyimlerin liderlik üzerindeki etkilerini anlattı."

Vatandaşlar söyleşi boyunca hem bilgi edinme hem de merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Söyleşinin sonunda Başbuğ, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"İstanbulumuzun en aydın insanlarının yaşadığı bölge"

Söyleşiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Başbuğ, "Bugün Bakırköy'de Bakırköylülerle olmanın benim için çok öze bir anlamı var. Çünkü Bakırköy İstanbulumuzun en aydın insanlarının yaşadığı bir bölge. Dolaysıyla burada böyle bir söyleşi yapmayı çok önemsiyorum. Bu söyleşilere ilginin ne kadar yoğun olduğunu gördüm ve burada olmaktan mutluluk duydum" dedi.