İlköğretim Haftası Töreni

Bitlis'in Güroymak ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Güroymak Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programda öğrenciler, şiirler okudu ve çeşitli gösteriler düzenledi.
Sınıfları gezen Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Keremit, Belediye Başkan Vekili Yavuz Şipallı, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
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