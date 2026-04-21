İlkokul öğrencileri "Minik Kalpler Büyük Hayaller" projesiyle sevindirildi

21.04.2026 17:13
Kastamonu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, Taşköprü ilçesinde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Hüseyin Ateş İlköğretim Okulunu ziyaret etti.

Sosyal sorumluluk kampanyaları dersi kapsamında hazırladıkları "Minik Kalpler Büyük Hayaller" projesiyle kapsamında öğrencilerle buluşan gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okulu süsledi.

Öğrencilerle oyunlar oynayan gençler, kağıt uçak katlama ve en uzağa fırlatma yarışması düzenleyerek çocuklarla uçurtma uçurdu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Engin Kanbur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri etkinliklerin öğrencilere havacılık sevgisini de aşıladığını söyledi.

Organizasyona katkılarından dolayı okul yönetimine de teşekkür eden Kanbur, "Havacılık bilincini yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerimizi il çapında gerçekleştirmeye ve mümkün olduğunca çocuğa ulaşıp eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
İstanbul’da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor İstanbul'da bugün akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Neymar’ın yüzü gülmüyor Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor Acun Ilıcalı, Manchester Unitedlı yıldızın bonservisini alıyor

17:23
Galatasaray maçına yetişecek mi Asensio ile ilgili yeni gelişme
Galatasaray maçına yetişecek mi? Asensio ile ilgili yeni gelişme
17:09
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı
17:08
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel’e tutuklama talebi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi
16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
