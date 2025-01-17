İlkokul öğrencileri tekerlekli sandalye için 100 kilogram plastik kapak topladı

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Amasya Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu öğrencileri, tekerlekli sandalye alınması amacıyla 100 kilogram plastik kapak topladı.

3/C sınıfı öğrencisi Mehmet Yaman Kurnaz'ın başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan plastik kapaklar, karşılığında tekerlekli sandalye alınmak üzere Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesine teslim edildi.

Okul müdürü Yavuz Kalleci, engelliler için kapak toplama kampanyası başlattıklarını belirterek, "Bu örnek davranış yalnızca öğrencilerimizin değil, tüm okulumuzun gönlünü fethetmiştir. Mehmet Yaman'ın bu güzel düşüncesini ve kampanyaya katkı sağlayan 3/C sınıfımızı yürekten tebrik ediyoruz." dedi.