İlkokulda başlayan arkadaşlık 61 yıllık evliliğe dönüştü

Edirne'de ilkokulda başlayan arkadaşlıkları hayat arkadaşlığıyla süren Barlas çifti evliliklerini sevgi ve saygıyla 61 yıldır her şartta sürdürüyor.
Uzunköprü ilçesinde aynı okula giderken tanışan Selahattin ve Ayşe çiftinin arkadaşlıkları zaman içinde aşka dönüştü.
Ailelerin tanışmasının ardından 17 yaşında nişanlanan çift, 26 yaşına geldikleri 1963 yılında hayatlarını birleştirdi.
Mutlu evliliklerini sürdüren iki çocuk sahibi Selahattin (87) ve Ayşe (87) Barlas çifti, yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından daha iyi bakım alabilmek için 3 yıl önce Edirne Huzurevine yerleşti.
Evlendikleri ilk günden bu yana aynı sevgi ve hoşgörüyle yaşamlarına devam eden çift huzurevinde günlerini neşeyle sürdürüyor.
"İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu"
Selahattin Barlas, AA muhabirine bir gün olsun elini bırakmadığı eşiyle mutlu bir yaşam geçirdiğini söyledi.
Çocuk yaşta tanıştığı eşiyle bir ömrü paylaştıklarını belirten Barlas, "Rahmetli kayınpederim 'Askere gidip gelmeden kızımı vermem' dedi. Askere gidip geldim, Allah'ın izniyle ailesinden istedik. 17 Mart 1963 tarihinde eşimle hayatımı birleştirdim. İlkokul arkadaşım hayat arkadaşım oldu." dedi.
Barlas, uzun süreli evliliğin sırrının karşılıklı saygı ve hoşgörüden geçtiğini ifade etti.
Evliliklerde zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğini bu yüzden çiftlerin anlayışlı olması gerektiğini anlatan Barlas şöyle devam etti:
"Sinirlendiğim zaman dışarı çıkıp geziyorum. Ama eşime kesinlikle kötü bir söz söylemiyorum. Onun kalbini kesinlikle kırmam. Dışarıda stresimi atar gelirim. Biz birbirimizin gözüne bakıyoruz. Konuştuklarımıza dikkat ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum. Ben eşim göre biraz daha hareketliyim. Elimden geldiği kadar ona hizmet ediyorum. O benim hayat arkadaşım. Yaşamımız boyunca tatlı hatıralarımız oldu. Bizden sonra gelen nesillere örnek olmak önemli."
Barlas, huzurevindeki yaşamlarından çok memnun olduklarını her türlü imkanın kendilerine sağlandığını da sözlerine ekledi.
"Her şeyin başı sabır"
Ayşe Barlas da ilk günkü sevgiyle evliliklerini sürdürdüklerini dile getirdi.
Birbirlerini kırmadan bir yaşam geçirdiklerini ifade eden Barlas, "Her şeyin başı sabır. Bir tartışma yaşandığında kim hatalıysa o kendini geri çeker. Böyle olduğunda sorun yaşanmaz. İki tane çocuk büyüttük biri doktor biri avukat. Evlatlarımızı da sevgiyle büyüttük. Her ilişkide olduğu gibi tartışmalar olmuştur ama geldi geçti. Dargınlık, küskünlük olmadı." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İlkokulda başlayan arkadaşlık 61 yıllık evliliğe dönüştü - Son Dakika
Al Ahli'de forma giyen ve sakatlığı bulunan Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafıyla futbolseverlerden büyük beğeni aldı. Yıldız futbolcunun fotoğrafını görenler, Demiral'ın fiziksel olarak Cristiano Ronaldo'ya benzediğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'da yaşanan toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, toprak kaymasını önlemek amacıyla önlemler alındığı ve bölgeden numuneler alınarak takip edildiği belirtildi. Şu ana kadar herhangi bir kirlilik tespit edilmediği ifade edildi.
İBB'nin Kanal İstanbul Projesi'nin imar planına ilişkin açtığı dava karara bağlandı. Söz konusu kararı sosyal medya hesabından duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" dedi.
Ocak-Aralık 2023 döneminde inek sütü üretimi, yıllık yüzde 4.8 arttı. Aynı dönemde tavuk eti üretimi yüzde 3.7, hindi eti üretimi ise yüzde 11.3 geriledi.
Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.
Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuşmasının bir yerinde şehitler için yazılmış şarkıyı açarak kürsüde hüngür hüngür ağladı.
Erzincan'daki altın madenindeki toprak kayması sonrasında haber alınamayan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturmada maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi, tarihi ve kültürel nitelikleri olan Beyazıt yerleşke bahçesini ziyaret etmek isteyenlerin hafta içi 13.00-16.00 saatleri arasında randevu alması gerektiğini duyurdu. Ziyaretler sadece kültürel amaçlı olacak ve güvenlik önlemleri alınacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?