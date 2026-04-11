İLKSAN'da Emekli Yardımına Faiz Avantajı ve Vefat Eden Üyelerin Hakları Genişletildi - Son Dakika
İLKSAN'da Emekli Yardımına Faiz Avantajı ve Vefat Eden Üyelerin Hakları Genişletildi

11.04.2026 04:29
İLKSAN Ana Statüsü'nde yapılan değişiklikle, en az 120 ay aidat ödeyip sandıktan ayrılan üyelerin emekli yardımına yasal faiz eklenecek. Bu yeni düzenleme, vefat eden üyelerin yakınlarını da kapsıyor ve aidatları iade almak isteyenlerin emekli yardımı hakkını kaybetmesine neden olacak.

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Ana Statüsü'nde yapılan değişiklikle, en az 120 ay aidat ödeyip sandıktan ayrılan üyelerin emekli yardımı hesaplamasında faiz avantajı getirildi. Yeni düzenlemeye göre, aidat iadesi almadan emekliliği bekleyen üyelerin alacakları emekli yardımına, sandıktan ayrıldıkları tarihten itibaren yasal faiz eklenecek.

Bu değişiklik, vefat eden üyelerin yakınlarını da kapsıyor; kanuni varislerine ödenecek emekli yardımı da faizle artırılacak. Ayrıca, sandık emanet hesaplarında bekleyen alacaklara da yasal faiz uygulanacak. Üyeler, talep etmeleri halinde birikmiş aidatlarını faiziyle geri alabilecek, ancak bu durumda emekli yardımı hakkını kaybedecekler. Düzenleme, 11 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı ve sandıkta kalmayı daha avantajlı hale getiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İLKSAN, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLKSAN'da Emekli Yardımına Faiz Avantajı ve Vefat Eden Üyelerin Hakları Genişletildi - Son Dakika

SON DAKİKA: İLKSAN'da Emekli Yardımına Faiz Avantajı ve Vefat Eden Üyelerin Hakları Genişletildi - Son Dakika
